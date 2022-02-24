Украина просит Турцию закрыть для России проливы Дарданеллы
Украина просит Турцию закрыть проливы Дарданеллы для России. А также немедленно ввести санкции, чтобы остановить вторжение в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднаря в Twitter.
"Я призываю турецкую администрацию, помогите Украине. Мы требуем закрытия проливов Дарданеллы. Мы хотим, чтобы против российской стороны были введены санкции. Мы требуем захвата акций россиян здесь", - написал он.
Ранее стало известно, что Украина основании конвенции Монтре, может обратиться в Турции по закрытию протоков для РФ в Черном море в случае российского вторжения.
Добавим, сегодня российские войска из оккупированного Крыма накрыли огнем реактивных систем залпового огня село Преображенка в Херсонской области. В результате погиб пограничник.
Напомним, Путин объявил, что начинает спецоперацию в Украине и вводит российские войска на Донбасс.
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