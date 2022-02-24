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Україна просить Туреччину закрити для Росії протоки Дарданелли

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Анкара, Четвер 24 лютого 2022 09:46
Україна просить Туреччину закрити для Росії протоки Дарданелли Фото: Україна просить Туреччину закрити для Росії протоки Дарданелли (mil rus)
Автор: Марія Кучерявець

Україна просить Туреччину закрити протоки Дарданелли для Росії. А також негайно ввести санкції, аби зупинити вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у Туреччині Василя Боднаря в Twitter.

"Я закликаю турецьку адміністрацію, допоможіть Україні. Ми вимагаємо закриття протоків Дарданелли. Ми хочемо, щоб проти російської сторони були введені санкції. Ми вимагаємо захоплення акцій росіян тут", - написав він.

Раніше стало відомо, що Україна, підставі конвенції Монтре, може звернутися до Туреччини щодо закриття протоків для РФ в Чорному морі у випадку російського вторгнення.

Додамо, сьогодні російські війська з окупованого Криму накрили вогнем реактивних систем залпового вогню село Преображенка у Херсонській області. В результаті загинув прикордонник.

Нагадаємо, Путін оголосив, що починає спецоперацію в Україні і вводить російські війська на Донбас.

Детальніше про те, що зараз відбувається на Донбасі, про ситуацію в Україні і на українських кордонах, реакцію світу на події, що відбуваються - в текстовому онлайні РБК-Україна.

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