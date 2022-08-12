Украина просит США ввести санкции против всех российских банков

Украина призывает США ввести санкции против всех частных банков России. Киев хочет, чтобы Вашингтон каждую неделю обновлял санкционный список.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова посла Украины в США Оксаны Маркаровой в интервью Bloomberg.
По словам посла, украинское правительство хочет, чтобы США добавляли в свой санкционный список пару банков в неделю.
"Санкции так же важны, как и оружие", - отметила Маркарова.
Напомним, в июне вступили в силу санкции против трех крупных российских банков - Сбербанка, Россельхозбанку и Московского кредитного банка. Они были отключены от системы SWIFT.
Как известно, на этой неделе вступил в силу пятый пакет санкций ЕС против России с запретом на импорт российского угля.
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