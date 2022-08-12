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Украина просит США ввести санкции против всех российских банков

Фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Украина призывает США ввести санкции против всех частных банков России. Киев хочет, чтобы Вашингтон каждую неделю обновлял санкционный список.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова посла Украины в США Оксаны Маркаровой в интервью Bloomberg.

По словам посла, украинское правительство хочет, чтобы США добавляли в свой санкционный список пару банков в неделю.

"Санкции так же важны, как и оружие", - отметила Маркарова.

Напомним, в июне вступили в силу санкции против трех крупных российских банков - Сбербанка, Россельхозбанку и Московского кредитного банка. Они были отключены от системы SWIFT.

Как известно, на этой неделе вступил в силу пятый пакет санкций ЕС против России с запретом на импорт российского угля.

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Санкции против РоссииСоединенные Штаты Америки