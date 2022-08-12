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Україна просить США ввести санкції проти всіх російських банків

Фото: посол України в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Україна закликає США ввести санкції проти всіх приватних банків Росії. Київ хоче, щоб Вашингтон щотижня оновлював санкційний список.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова посла України в США Оксани Маркарової в інтерв'ю Bloomberg.

За словами посла, український уряд хоче, щоб США додавали до свого списку санкцій пару банків на тиждень.

"Санкції так само важливі, як і зброя", - зазначила Маркарова.

Нагадаємо, в червні набули чинності санкції проти трьох великих російських банків - Сбербанку, Россельхозбанку і Московського кредитного банку. Вони були відключені від системи SWIFT.

Як відомо, цього тижня набув чинності п'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії із забороною на імпорт російського вугілля.

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