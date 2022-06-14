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В седьмом пакете санкций ЕС важно, чтобы ограничения коснулись всех российских банков, - Ермак

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Украина, Вторник 14 июня 2022 10:42
В седьмом пакете санкций ЕС важно, чтобы ограничения коснулись всех российских банков, - Ермак Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Сегодня вступают в силу санкции против трех крупных российских банков - Сбербанка, Россельхозбанку и Московского кредитного банка. Они отключают от системы SWIFT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"В седьмом пакете санкций ЕС важно, чтобы эти ограничения коснулись всех российских банков, включая Газпромбанк", - отметил он.

Ермак напомнил о сообщении Bloomberg, согласно которому крупнейшие мировые банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств России.

По его словам, наши союзники из США и G7 ведут работу над ужесточением санкций против РФ, говорят в Госдепе.

"Работа продолжается, мы в диалоге с союзниками, группа Макфола-Ермака разработала собственные санкционные предложения. Будем добиваться максимального давления на Россию", - добавил Ермак.

Напомним, в начале июня Европейский союз принял решение утвердить шестой пакет санкций. ЕС отключил от SWIFT еще три российские банка: "Сбербанк", "Московский кредитный банк", "Россельхозбанк".

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