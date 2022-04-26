Украина просит у США 2 млрд долларов ежемесячно в качестве экстренной помощи

"Выступая в Вашингтоне на встречах с высокопоставленными официальными лицами США, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что страна просит в общей сложности не менее 5 млрд долларов в месяц в виде международной помощи, из которых около 2 млрд долларов поступают из США для покрытия расходов страны на неотложные потребности на апрель, май и июнь", - говорится в сообщении.

США уже предоставили Украине около 1 млрд долларов экономической поддержки с начала полномасштабного вторжения России. Администрация Байдена также объявила на прошлой неделе, что выделяет Украине помощь в размере 500 млн долларов из предыдущего пакета помощи, одобренного Конгрессом в марте.

Кроме того, президент Джо Байден объявил об отдельных траншах военной помощи Украине.

Законодатели, скорее всего, поддержат финансирование Украины на двухпартийной основе. По словам Марченко, из-за войны украинское правительство в настоящее время может увеличить налоговые поступления только на 54% своих расходов - эта цифра не включает военные расходы.