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Украина просит у США 2 млрд долларов ежемесячно в качестве экстренной помощи

Фото: Украина просит у США ежемесячно не менее 2 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Министр финансов Сергей Марченко говорит, что Украина просит администрацию Байдена предоставлять не менее 2 млрд долларов в месяц в качестве чрезвычайной экономической помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

"Выступая в Вашингтоне на встречах с высокопоставленными официальными лицами США, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что страна просит в общей сложности не менее 5 млрд долларов в месяц в виде международной помощи, из которых около 2 млрд долларов поступают из США для покрытия расходов страны на неотложные потребности на апрель, май и июнь", - говорится в сообщении.

США уже предоставили Украине около 1 млрд долларов экономической поддержки с начала полномасштабного вторжения России. Администрация Байдена также объявила на прошлой неделе, что выделяет Украине помощь в размере 500 млн долларов из предыдущего пакета помощи, одобренного Конгрессом в марте.

Кроме того, президент Джо Байден объявил об отдельных траншах военной помощи Украине.

Законодатели, скорее всего, поддержат финансирование Украины на двухпартийной основе. По словам Марченко, из-за войны украинское правительство в настоящее время может увеличить налоговые поступления только на 54% своих расходов - эта цифра не включает военные расходы.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока продолжается война поставки вооружений не должны прекращаться.

Ранее Кулеба обсудил новый пакет санкций против России с главами МИД Франции и Нидерландов.

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