Кулеба о военной помощи: пока солдаты РФ ступают на нашу землю, ничего не достаточно

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока российские солдаты ступают на украинскую землю, то ничего не достаточно. Глава МИД добавил, что пока продолжается война поставки вооружений не должны прекращаться.

На вопрос издания, достаточно ли далеко зашли новые заявления представителей западных стран, Кулеба сказал, что "пока российские солдаты ступают на украинскую землю, ничего не достаточно".

По словам главы МИД, Украина ценит все что было сделано для страны в условиях войны, включая США. Для кого-то, отметил он, это сделанное стало революционным, но этого недостаточно для победы над Россией.

"Это не потому, что украинцы жадные, не потому, что мы хотим воспользоваться возможностью и получить столько, сколько хотим. Нет, это потому, что нам нужно выиграть эту войну", - уточнил он.