Кулеба обсудил новый пакет санкций против РФ с главами МИД Франции и Нидерландов
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с нидерландским коллегой Вопке Хукстрой по антироссийским санкциям и военно-техническому сотрудничеству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter дипломата.
Кулеба обсудил с министром иностранных дел Нидерландов подготовку 6-го санкционного пакета Европейского Союза против России. Также глава украинского МИД пообщался с Хукстрой о предоставлении новой военно-технической помощи Нидерландами.
Отдельной темой стали евроинтеграционные устремления Украины. "Я отдельно поднял вопрос важности предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС без промедлений", – заявил Кулеба.
Также украинский министр поддерживает диалог с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. С ним Кулеба обсудил дальнейшие санкции против России, поставки вооружений и статус кандидата в члены ЕС для Украины.
У розмові з міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстрою ми обговорили підготовку 6-го санкційного пакету ЄС та військово-технічну співпрацю між нашими країнами. Я окремо порушив питання важливості надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС без жодних зволікань.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 25, 2022
К слову, президент Зеленский неофициально позвонил избранному на второй срок президенту Франции.
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