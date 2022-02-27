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Украина просит отключить российских операторов от роуминга в странах ЕС

Автор: Илона Свиридова

На четвертый день войны России против Украины украинская сторона просит отключить российских операторов от роуминга в странах Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

В частности, глава украинского регулятора в сфере электронных коммуникаций Александр Животовский обратился к главе Органа европейских регуляторов электронных коммуникаций Аннемари Сипкс.

"В целях защиты Украины, Европы и всего демократического мира и привлечения России к ответственности, я призываю вас, как директора ОЕРЕК, вместе с национальными регуляторными органами стран-членов ЕС принять меры, направленные на блокирование российских роумеров и услуг роуминга для российских поставщиков телекоммуникационных услуг в рамках Европейского союза", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Германия на три месяца закроет небо для российских самолетов.

Подробнее о санкциях против России в небе материале РБК-Украина "Полная изоляция. Какие страны закрывают небо для российских самолетов".

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