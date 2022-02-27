Германия сегодня закроет небо для российских самолетов. Запрет продлится 3 месяца

Из-за войны России против Украины немецкое правительство сегодня закроет воздушное пространство для российских самолетов. Запрет продлится минимум три месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RND

Сообщается, что воздушное пространство для российских самолетов будет закрыто сегодня в 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву).

Федеральный министр транспорта Фолькер Виссинг еще накануне распорядился подготовить все для этого.