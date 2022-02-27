Україна просить відключити російських операторів від роумінгу в країнах ЄС

На четвертий день війни Росії проти України українська сторона просить відключити російських операторів від роумінгу в країнах Євросоюзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Зокрема, голова українського регулятора у сфері електронних комунікацій Олександр Животовський звернувся до голови органу європейських регуляторів електронних комунікацій Аннемарі Сіпкс.
"З метою захисту України, Європи і всього демократичного світу і притягнення Росії до відповідальності, я закликаю вас, як директора ОЕРЕК, разом з національними регуляторними органами країн-членів ЄС вжити заходів, спрямованих на блокування російських роумерів і послуг роумінгу для російських постачальників телекомунікаційних послуг в рамках Європейського союзу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні Німеччина на три місяці закриє небо для російських літаків.
Детальніше про санкції проти Росії в матеріалі РБК-Україна "Повна ізоляція. Які країни закривають небо для російських літаків".