Украина просит ОБСЕ созвать срочные консультации ТКГ по признанию "ЛДНР"

Украина просит ОБСЕ созвать срочные внеочередные консультации Трехсторонней контактной группы (ТКГ). В частности, из-за возможного признания Россией так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

"В связи с сегодняшним обращением российского парламента о признании так называемых "ЛДНР", делегация Украины в Трехсторонней контактной группе обратилась к Специальному представителю Действующего главы ОБСЕ в Украине, представителю ОБСЕ в ТКГ с инициативой срочно созвать внеочередные консультации ТКГ", - говорится в сообщении.

Украинская делегация хочет получить официальную информацию от РФ относительно позиции и дальнейших шагов на базе решения законодательного органа России.