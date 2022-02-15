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Україна просить ОБСЄ скликати термінові консультації ТКГ щодо визнання "ЛДНР"

Автор: Валерія Поліщук

Україна просить ОБСЄ скликати термінові позачергові консультації Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Зокрема, через можливе визнання Росією так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу української делегації в ТКГ.

"У зв'язку з сьогоднішнім зверненням російського парламенту про визнання так званих "ЛДНР", делегація України в Тристоронній контактній групі звернулася до Спеціального представника чинного глави ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ", - йдеться в повідомленні.

Українська делегація хоче отримати офіційну інформацію від РФ щодо позиції та подальших кроків на базі рішення законодавчого органу Росії.

Раніше повідомлялося, що сьогодні Державна дума Російської Федерації звернулася до Путіна з проханням про визнання "ЛДНР".

При цьому президент РФ Володимир Путін зазначив, що готовий зробити все необхідне для вирішення проблем Донбасу, але зробити це, виходячи з не до кінця реалізованих можливостей щодо виконання Мінських угод.

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