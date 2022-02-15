Україна просить ОБСЄ скликати термінові консультації ТКГ щодо визнання "ЛДНР"

Україна просить ОБСЄ скликати термінові позачергові консультації Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Зокрема, через можливе визнання Росією так званих Донецької та Луганської "народних республік".

"У зв'язку з сьогоднішнім зверненням російського парламенту про визнання так званих "ЛДНР", делегація України в Тристоронній контактній групі звернулася до Спеціального представника чинного глави ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ", - йдеться в повідомленні.

Українська делегація хоче отримати офіційну інформацію від РФ щодо позиції та подальших кроків на базі рішення законодавчого органу Росії.