Україна просить ОБСЄ скликати термінові консультації ТКГ щодо визнання "ЛДНР"

Україна просить ОБСЄ скликати термінові позачергові консультації Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Зокрема, через можливе визнання Росією так званих Донецької та Луганської "народних республік".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу української делегації в ТКГ.
"У зв'язку з сьогоднішнім зверненням російського парламенту про визнання так званих "ЛДНР", делегація України в Тристоронній контактній групі звернулася до Спеціального представника чинного глави ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ", - йдеться в повідомленні.
Українська делегація хоче отримати офіційну інформацію від РФ щодо позиції та подальших кроків на базі рішення законодавчого органу Росії.
Раніше повідомлялося, що сьогодні Державна дума Російської Федерації звернулася до Путіна з проханням про визнання "ЛДНР".
При цьому президент РФ Володимир Путін зазначив, що готовий зробити все необхідне для вирішення проблем Донбасу, але зробити це, виходячи з не до кінця реалізованих можливостей щодо виконання Мінських угод.