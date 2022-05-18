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Украина просит Нидерланды поддержать создание спецтрибунала по преступлениям России, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина просит Нидерланды поддержать ее идею о создании специального трибунала по рассмотрению дел о преступлениях России. Министр направил обращение к нидерландскому коллеге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Я всегда предпочитаю справедливость. Поэтому Украина просит Нидерланды поддержать ее идею создания специального трибунала. Я направил письма десяткам министров иностранных дел, включая Вопке, предлагая эту идею для рассмотрения. Я с нетерпением жду позиции Нидерландов”, - сказал он.

Кулеба выразил надежду, что Нидерланды также примут предложение президента и присоединятся к восстановлению Украины, в частности, в рамках инициативы о патронате над украинскими регионами.

“Это большой проект. Это также большая часть раскрытия подлинного партнерства и дружбы, существующих между нами», - отметил он.

В свою очередь министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра отметил, что позиция Нидерландов - делать то, что эффективно и действительно помогает Украине.

“Наша главная задача - убедиться, что мы помогаем украинцам. Также мы должны убедиться, что мы координируем свои действия с нашими европейскими друзьями. Так что давайте сделаем все возможное, чтобы помочь стране”, - сказал он.

Ранее сообщалось, что ООН собирает в Украине показания и доказательства нарушений, совершенных во время вторжения РФ с целью расследования их на предмет признания военными преступлениями.

Напомним также, что к расследованию преступлений армии РФ в Украине присоединился офис прокурора МУС.

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Дмитрий Кулеба