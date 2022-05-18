RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна просить Нідерланди підтримати створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна просить Нідерланди підтримати її ідею про створення спеціального трибуналу з розгляду справ про злочини Росії. Міністр направив звернення до нідерландського колеги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Я завжди віддаю перевагу справедливості. Тому Україна просить Нідерланди підтримати її ідею створення спеціального трибуналу. Я направив листи десяткам міністрів закордонних справ, включаючи Вопке, пропонуючи цю ідею для розгляду. Я з нетерпінням чекаю позиції Нідерландів", - сказав він.

Кулеба висловив сподівання, що Нідерланди також приймуть пропозицію президента і приєднаються до відновлення України, зокрема, в рамках ініціативи про патронат над українськими регіонами.

"Це великий проєкт. Це також велика частина розкриття справжнього партнерства і дружби, що існують між нами", - зазначив він.

Своєю чергою міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра зазначив, що позиція Нідерландів - робити те, що ефективно і дійсно допомагає Україні.

"Наше головне завдання - переконатися, що ми допомагаємо українцям. Також ми повинні переконатися, що ми координуємо свої дії з нашими європейськими друзями. Так що зробімо все можливе, щоб допомогти країні", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що ООН збирає в Україні свідчення і докази порушень, скоєних під час вторгнення РФ з метою розслідування їх на предмет визнання військовими злочинами.

Нагадаємо також, що до розслідування злочинів армії РФ в Україні приєднався Офіс прокурора МКС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба