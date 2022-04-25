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К расследованию преступлений РФ присоединился Офис прокурора МУС, - Венедиктова

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Украина, Понедельник 25 апреля 2022 17:00
К расследованию преступлений РФ присоединился Офис прокурора МУС, - Венедиктова Фото: офис прокурора МУС присоединился к совместной следственной группе Украины (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Впервые в истории к совместной следственной группе присоединился офис прокурора Международного уголовного суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.

Как сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, впервые в истории к совместной следственной группе присоединился офис прокурора Международного уголовного суда. Ровно месяц назад мы с коллегами из Литвы и Польши при поддержке Евроюста создали ССГ для расследования зверств РФ на территории нашего государства.

"Убеждена, что присоединение еще одного мощного участника сделает расследование и судебное преследование военных преступлений и преступлений против человечности более эффективным и скоординированным. Справедливость для жертв и наказания для виновных - вызов для всего мирового юридического фронта и наша совместная следственная группа стала в его авангарде, - написала Венедиктова.

Также она добавила, что сегодня вместе с Генпрокурорами Литвы и Польши Нидой Грунскене и Збигневом Зебро и Прокурором Международного уголовного суда Каримом А. А. Ханом подписали документ о расширении нашей совместной следственной группы. Отныне офис прокурора Международного уголовного суда-участник ССГ. Также участником группы сейчас является Евроюст, где представлены 27 стран-членов ЕС и 10 других государств.

Так, у каждой из государств-сторон продолжается собственное национальное расследование агрессии РФ в Украине. Кроме этого полноценное независимое расследование начал Офис прокурора Международного уголовного суда. Стороны и участники ССГ будут координировать свои действия, вместе планировать следственные стратегии, а также оперативно и безопасно обмениваться информацией и доказательствами.

Наряду с этим, российские оккупанты вместе с коллаборантами требуют от жителей Мариуполя вернуться. Их хотят поселить в уцелевшие дома по принципу "общежития".

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