Джонсон назвал ближайшие дни "самым опасным моментом" в ситуации вокруг Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ставки очень высоки на фоне угрозы российского вторжения в Украину. При этом он предупредил, что следующие несколько дней, вероятно, являются "самым опасным моментом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Джонсон заявил, что пришло время деэскалации ситуации вокруг Украины.

"Мы должны сопротивляться, мы должны противостоять любому возвращению к временам, когда судьбы народов решались через их головы горсткой великих держав. Честно говоря, я не думаю, что решение еще не принято, но это не означает, что невозможно, что очень скоро может произойти что-то совершенно катастрофическое", - заявил премьер Британии.

При этом он подчеркнул, что на границе с Украиной сосредоточено много военных.

"Наши разведданные, боюсь сказать, остаются мрачными. Мы видим, что на границе с Украиной сосредоточено огромное количество тактических батальонных групп. Это, вероятно, самый опасный момент в течение следующих нескольких дней в том, что является самым большим кризисом безопасности, с которым Европа столкнулась за последние десятилетия", - добавил Джонсон.

Джонсон также подчеркнул, что приверженность Великобритании европейской безопасности абсолютна и непоколебима.

"Ставки очень высоки, и это очень опасный момент. На карту поставлены законы, которые защищают каждую страну - большую и маленькую", - резюмировал он.