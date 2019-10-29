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Україна просить Італію надати статус спостерігача в розслідуванні справи Марківа

Новини » Політика    29.10.2019 - 16:39
Україна просить Італію надати статус спостерігача в розслідуванні справи Марківа
Фото: Арсен Аваков зустрівся з послом Італії Давіде Ла Чечилія (mvs.gov.ua)

МВС шукає додаткові докази непричетності Марківа до загибелі італійського журналіста

Український слідчий звернувся в прокуратуру Італії з проханням надати Україні статус спостерігача у розслідуванні справи Віталія Марківа. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час переговорів з послом Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа, передає прес-служба МВС.

Аваков заявив, що МВС шукає додаткові докази непричетності Марківа до загибелі італійського журналіста Андреа Роккели. Також міністр МВС повідомив, що розслідуванням загибелі журналіста займалася Служба безпеки України (СБУ). Ще 15 жовтня 2019 матеріали справи передали українській поліції.

"Зараз слідчий по справі гвардійця вже звернувся в прокуратуру Італії з пропозицією надати їм статус спостерігача в цьому розслідуванні в межах міжнародного правового поля", - сказав він.

Посол пообіцяв Авакову налагодити комунікацію з урядом Італії. Крім того повідомляється, що в МВС звернулася група італійських журналістів, які планують зняти документальний фільм по справі Марківа.

Нагадаємо, в Італії Марківа засудили до 24 років в'язниці. Присяжні вважають, що солдат Національної гвардії України активно сприяв умисному вбивству іноземних журналістів на околиці окупованого тоді бойовиками Словянска.

РБК-Україна повідомляло, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков раніше заявив, що Україна вимагає від Італії рішення проблеми з вироком Віталію Марківу.

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