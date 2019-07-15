Украина требует от Италии решения проблемы с приговором Маркиву, - Аваков

Фото: Арсен Аваков (avakov.com)

Украина и Италия договорились продолжить совместные консультации по этому вопросу

Украина требует от Италии решения проблемы с приговором бывшему нацгвардейцу Виталию Маркиву. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Twitter.

Так, Аваков встретился с послом Италии.

"Встретился с послом Италии. Доказал позицию Украины: позорное, несправедливое решение суда Павии по гвардейцу Маркиву вредит отношениям стран. Требуем ясных шагов в решении проблемы. Для этого договорились продолжить совместные консультации", - написал глава МВД.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) считает "страшной ошибкой" приговор для бывшего нацгвардейца Виталия Маркива.

Как писало РБК-Украина ранее, суд города Павия в Италии вынес приговор бывшему военнослужащему Национальной гвардии Виталию Маркиву, обвиняемому в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Итальянский суд приговорил украинца к 24 годам лишения свободы.

Так, Маркив был задержан в Италии летом 2017 года. 6 июля 2019 года в Италии начался судебный процесс по делу Маркива, которого обвиняют в причастности к убийствам итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова. Также его обвиняют в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона во время военных действий в Славянске (Донецкая область).