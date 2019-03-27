Украина проинформировала Британию о задержаниях в Крыму

Украина сообщила Министерству иностранных дел Великобритании об обысках и задержаниях в Крыму 27 марта российскими силовиками. Об этом говорится в обнародованном в Twitter сообщении посольства Украины в Лондоне.

В ходе розысков в Крыму ФСБ задержала 20 крымских татар.

"Только что проинформировали МИД Великобритании о новой волне нарушений прав человека в оккупированном Россией Крыму. По меньшей мере 25 домов крымских татар обыскали, многих задержали. Адвокатов не пускают. Впереди ряд сфабрикованных обвинений. Россия должна прекратить нарушения прав человека", - указали в посольстве.

Отметим, что Украина также сообщила о задержании в Крыму Совету Европы и ЕС. Украина ожидает не только выражений обеспокоенности, а конкретные шаги по защите прав крымских татар. РБК-Украина писало, что из-за обысков российских силовиков МИД Украины выразил РФ решительный протест.

Напомним, омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что большинство из задержанных крымских татар помогали политзаключенным. Ранее сообщалось, что полиция Крыма открыла уголовное дело из-за задержаний в Крыму.