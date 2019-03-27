Україна проінформувала Британію про затримання в Криму

Україна повідомила Міністерство закордонних справ Великої Британії про обшуки та затримання в Криму 27 березня російськими силовиками. Про це йдеться в оприлюдненому у Twitter повідомленні посольства України у Лондоні.

В ході розшуків у Криму ФСБ затримала 20 кримських татар.

"Щойно поінформували МЗС Великої Британії про нову хвилю порушень прав людини Росією в окупованому Криму. Щонайменше 25 будинків кримських татар обшукали, багатьох затримали. Адвокатів не пускають. Попереду низка сфабрикованих звинувачень. Росія повинна припинити порушення прав людини", - вказали у посольстві.

Відзначимо, що Україна також повідомила про затримання в Криму Раду Європи та ЄС. Україна очікує не тільки чергових виразів стурбованості, а конкретні кроки по захисту прав кримських татар. РБК-Україна писало, що через обшуки російських силовиків МЗС України висловив РФ рішучий протест.

Нагадаємо, омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що більшість з затриманих кримських татар допомогали політв'язням. Раніше повідомлялось, що поліція Криму відкрила кримінальну справу через затримання в Криму.