ВТО стало на сторону РФ в транзитном споре с Украиной

Всемирно торговая организация (ВТО) стала на сторону РФ в транзитном споре с Украиной Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованное решение на сайте ВТО.

Отметим, что ВТО признало правомерность России ограничивать поставки украинских товаров по своей территории в Казахстан и Киргизстан.

"Группа экспертов определила, что РФ может аргументировать применение ограничения транзита ст. 21 ГАТТ (Исключения из соображений безопасности), поскольку действительно существует "чрезвычайная ситуация в международных отношениях между Украиной и Россией", - пояснила советник министра экономического развития и торговли Украины Роксолана Пидласа.

Но, в то же время, зеркальные санкции Украины в отношении РФ организация признала правомерными. Подробности в статье РБК-Украина "Разрешили запрещать: ВТО не поддержало претензии Украины по транзитному спору с РФ"

"Все действия Украины в торгово-экономической сфере, которые направлены на противодействие российской агрессии, являются безусловно оправданными с точки зрения международного права", - пояснила Пидласа.

Напомним, 1 января 2016 года Россия в ответ на санкции ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки из Украины, а также на транзит товаров, которые включены в санкционный список.

По мнению украинской стороны, которая инициировала разбирательство в ВТО, данный запрет является неоправданным и носит дискриминационный характер. В частности, Россия этим запретом нарушила обязательства, взятые в рамках Всемирной торговой организации и Договора о зоне свободной торговли.

Изначально транзитные ограничения действовали только в отношении поставок в Казахстан, однако с середины 2017 года расширились и на маршрут в Киргизию. Оформление украинской продукции, поставляемой в третьи страны, в частности, Центральной Азии, через РФ осуществлялось только через Беларусь при условии наличия пломб на основе системы слежения ГЛОНАСС.