Разрешили запрещать: ВТО не поддержало претензии Украины по транзитному спору с РФ

ВТО признало правомерным блокирование РФ транзита украинского экспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)

Всемирная торговая организация (ВТО) поставила точку в споре Украины и России о запрете транзита украинских товаров в страны Средней Азии по территории РФ. В частности, в ВТО признали правомерность действий российской стороны по блокированию поставок в конце 2015 года в связи с "чрезвычайной ситуацией" в отношениях между двумя странами. Но при этом эксперты ВТО решили, что зеркальные украинские санкции – оправданы, поскольку наша страна также руководствовалась вопросами национальной безопасности. К тому же, украинско-российский торговый спор создал прецедент в международном праве. Подробности – в материале РБК-Украина.

Признали право на запрет

Группа экспертов ВТО обнародовала отчет по "транзитному" спору между Украиной и РФ, признав правомерность России ограничивать поставки украинских товаров по своей территории в Казахстан и Киргизстан. Запрет на их транзит своим указом ввел президент РФ Владимир Путин в конце 2015 года. После того, как Украина подала иск в Орган решения споров в ВТО, российская сторона объяснила, что заградительные меры были приняты из-за "чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях", несущих угрозу ее национальной безопасности. А право на введение торговых мораториев предусмотрено положениями статьи XXI Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ 1994).

"Группа экспертов определила, что РФ может аргументировать применение ограничения транзита ст. 21 ГАТТ (Исключения из соображений безопасности), поскольку действительно существует "чрезвычайная ситуация в международных отношениях между Украиной и Россией", - пояснила советник министра экономического развития и торговли Украины Роксолана Пидласа.

Впрочем, по словам источника РБК-Украина, знакомого с ходом разбирательства, Россия сначала не предоставила арбитрам ВТО ни разъяснений, ни доказательств чрезвычайной ситуации. "Россия, по сути, сказала, что запретила транзит в соответствии с положением ГАТТ без объяснений и потом пыталась доказать, что группа экспертов ВТО не имеет права оценивать правомерность применения 21 параграфа. Мол, Украина сама знает, что у них там происходит", - пояснил собеседник издания, как Россия пыталась "оградить" рассмотрение торгового спора от связи с военным конфликтом на Донбассе. В результате арбитры ВТО самостоятельно изучали ситуацию. Важно понимать, что их целью не являлось доказать сам факт агрессии РФ в отношении Украины, а выяснить действительно ли имеют место чрезвычайные обстоятельства, оправдывающие применение заградительных мер.

Несмотря на решение не в пользу Украины, в выводах экспертов ВТО отмечается, что зеркальные торговые санкции, эмбарго и ограничения на валютных рынках, которыми наша страна противодействует российской агрессии в торговых отношениях, являются оправданными. "Все действия Украины в торгово-экономической сфере, которые направлены на противодействие российской агрессии, являются безусловно оправданными с точки зрения международного права", - пояснила Пидласа. Кроме того, в отчете ВТО говорится, что Украина могла бы доказать неправомерность российских транзитных санкций, если бы на такие меры Россия пошла не вовремя военного конфликта.

История торговых войн

Торговые споры между Украиной и Россией до 2014 года носили преимущественно локальный характер, когда страны, отстаивая интересы своих производителей, запрещали или приостанавливали ввоз тех или иных товаров. Но после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе торговля между Киевом и Москвой вышла за пределы сугубо экономических интересов, став рычагом политического давления со стороны Кремля.

В конце 2015 года президент РФ Владимир Путин своим указом запретил транзит украинских товаров в Казахстан и Киргизстан. "Данный запрет Российской Федерации является непрозрачным, неоправданным и носящим дискриминационный характер", - заявили тогда в Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины. При этом с 2016 года Россия, ограничив поставки украинских продуктов, создала барьер для автомобильных перевозок из Украины по ее территории в другие страны.

В сентябре 2016 года Украина обратилась по этому вопросу в третейскую группу экспертов ВТО. Тогда украинская сторона запросила консультации с Россией, чтобы убедить ее представителей в необходимости снять запрет на транзит. Но, не найдя общего языка с россиянами, уже в феврале 2017 года Киев потребовал от ВТО создать группу экспертов по этому спору.

МЭРТ на момент подачи иска оценивал годовые потери от запрета на транзит в Казахстан и Киргизстан на сумму около 400 млн долларов. По данным Госстата, в 2015 году, когда мораторий на перевозки еще не действовал, украинские компании экспортировали в Казахстан товаров почти на 713 млн долларов, в Киргизстан – на 75,5 млн долларов. По итогу 2018 года эти суммы составили 376,5 млн долларов и 28,6 млн долларов соответственно.

В начале февраля этого года МЭРТ сообщил, что украинская делегация на заседании Комитета ВТО по вопросам упрощения процедур торговли в очередной раз указала на нарушения со стороны РФ. Заградительные меры, введенные Россией, "не согласовываются с положением статьи V:6 ГАТТ 1994 и 11.4 Соглашения ВТО об упрощении торговли", а потому создают дополнительные препятствия для транзита, считают в Минэкономразвития.

РФ в ответ подала в ВТО подобный – "транзитный", иск против Украины. В начале 2016 года Москва обвинила Киев в запрете транзита товаров из РФ через Украину в ЕС и Молдову. Кабмин Арсения Яценюка, в спешке реагируя на указ Путина, принял постановление, которым запретил ввоз некоторых российских товаров. Но чиновники неточно прописали постановление, из-за чего таможня была вынуждена блокировать не только ввоз товаров из РФ, но и транзит. Спустя несколько недель Кабмин исправил неточность, уточнив список контрольно-пропускных пунктов для транзита грузов из РФ в третьи страны. Тем не менее, Москва не упустила возможность, чтобы использовать этот эпизод и пожаловаться на украинские власти в ВТО.

Споры между Украиной и РФ в ВТО не ограничиваются взаимными транзитными исками. В октябре 2017 года Кабмин направил в торговую организацию жалобу на Россию из-за ограничения импорта украинских товаров – пива, соков, кондитерских изделий и обоев, а также их транзита в другие страны.

Украинская сторона тогда указала, что не видит в действиях Кремля экономических мотивов, а расценивает это, скорее, как политическое давление. В документе о требованиях на проведение консультаций говорилось, что РФ ввела ограничения в ответ на отказ Украины вступать в Евразийский экономический союз, куда, кроме России, входят Казахстан, Киргизстан, Армения и Беларусь. "Эти меры также являются частью агрессивных шагов Российской Федерации, направленных на противодействие заключению Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом", - говорилось в документе. Решение по этому делу пока не принято.

В 2018 году эксперты ВТО поддержали жалобу РФ о введении Украиной защитных пошлин на российскую аммиачную селитру. Кроме того, они отклонили жалобу Киева по иску о блокировании Москвой поставок железнодорожного подвижного состава, стрелочных переводов и другого железнодорожного оборудования.

Перспективы и последствия

Решение группы экспертов вступит в силу, после того, как его утвердит Орган по разрешению споров ВТО. Впрочем, это произойдет только в том случае, если украинская сторона не подаст апелляцию. Но Минэкономразвития Украины сдаваться не намерено и планирует оспорить сегодняшнее решение. "Сейчас МЭРТ изучает материалы дела и разрабатывает стратегию дальнейшей защиты интересов Украины в ВТО", - заявила Роксолана Пидласа. По ее словам, ВТО рассматривает торговые споры в два этапа – на заседаниях Группы экспертов и в Апелляционном органе ВТО. В МЭРТ уточнили, что сейчас Украина обжалует решения по двум спорам, касающихся антидемпинговых пошлин на аммиак и ограничения импорта железнодорожных вагонов. При этом источники РБК-Украина отмечают, что рассмотрение апелляции – процесс, который может затянуться от полугода до нескольких лет.

По словам партнера ЮФ "Ильяшев и партнеры" Алены Омельченко (консультант в сфере мер торговой защиты и ВТО), "тразитное" разбирательство Украины и РФ создает прецедент в международном торговом праве. Юрист поясняет, что эксперты ВТО впервые полноценно рассмотрели разбирательство между странами по поводу ограничений, введённых по соображениям национальной безопасности (ст. 21 ГАТТ 1994). В результате ВТО определило критерии, которые будут сдерживать спорящие стороны в применении мер в целях защиты своей безопасности. "Теперь, чтобы ссылаться в торговых спорах на интересы национальной безопасности, государствам потребуется доказать объективную "чрезвычайность ситуации" и "добросовестность" при введении мер. А именно – направленность мер на защиту населения и территории от внешней угрозы либо к поддержанию законности и порядка", - пояснила Омельченко.

Проще говоря, теперь если одна из сторон торгового спора ссылается на ст. 21 ГАТТ, ей придется доказать правомерность такой аргументации. "Это может стать существенным препятствием для США в их спорах с Китаем, ЕС, РФ и Турцией. Как известно, Штаты ввели заградительные пошлины на импорт алюминия и стали и объясняют свое решение именно соображениями национальной безопасности. Теперь им придется объяснить Группе экспертов ВТО, почему импорт этих торговых позиций несет угрозу экономической безопасности страны", - пояснил собеседник РБК-Украина, специализирующийся на торговых спорах в ВТО. Впрочем, в РФ в этом видят свои плюсы. "В прошлом году США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, и теперь американские власти пытаются объяснить этот шаг именно необходимостью защиты национальной безопасности. Принятое решение делает наши аргументы в споре с США более весомыми", - заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Для Украины решение ВТО, скорее, имиджевая потеря, отмечает стратегический советник МФ "Відродження", специалист по международному торговому праву Тарас Качка. "Во-первых, в международных спорах не бывает однозначных решений. Поэтому говорить, что это - абсолютный проиграш Украины в ВТО нельзя. Всегда есть и другая сторона медали, и она, к примеру, в том, что наши зеркальные санкции тоже признаны правомерными. Во-вторых, позитивные для нашей страны элементы решения мы можем использовать как дополнительный инструмент давления на международное сообщество, объясняя необходимость введения санкций против РФ и показывая, что эта страна нарушает международное право", - пояснил эксперт.