Украина продолжит подготовку к запуску экспорта после удара по Одесскому порту

По его словам, сегодняшний ракетный удар в очередной раз показал миру истинные намерения России. Именно поэтому украинская сторона подписывала соглашение о "зерновом коридоре" с ООН и Турцией, а не напрямую с Россией.

"В последние месяцы ракетные удары по объектам инфраструктуры стали второй, а иногда даже первой целью врага. Каждый день десятки ракет направляются на железную дорогу, мосты, нефтехранилища, порты. Это не останавливает нашу работу и наше сопротивление", - отметил он и добавил, что железнодорожники, автодорожники и портовики работают каждый день в условиях военной агрессии.

Он также добавил, что несмотря на удар, продолжается техническая подготовка к запуску экспорта аграрной продукции из украинских портов.