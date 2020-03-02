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Украина продлит соглашение о работе следственной группы по МН17

Новости » Политика     02.03.2020 - 10:51
Украина продлит соглашение о работе следственной группы по МН17
Фото: катастрофа MH17 (flickr.com/osce_smmu)

К концу недели планируется подписание продолжения соглашения о следственной группе

Украинские следователи продолжат работу в совместной следственной группе по расследованию катастрофы МН17. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает "Интерфакс-Украина".

Рябошапка отметил, что к концу недели планируется подписание продолжения соглашения о следственной группе.

"В конце этой недели планируется подписание продолжения соглашения о следственной группе, и мы также продлим это соглашение. Наши прокуроры в полной мере представлены в этой следственной группе, они профессиональные, могут сотрудничать и квалифицированно работать в этой следственной группе", - сказал он.

Напомним, ранее издание NRC Next писало, что все шесть украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании катастрофы рейса MH17, были освобождены от исполнения своих обязанностей в ходе реформы.

Потом в Офисе генпрокурора сообщили, что к расследованию авиакатастрофы привлечено четверо украинских прокуроров.

РБК-Украина писало, что первое заседание суда в Гааге по делу о катастрофе МН17 на Донбассе в 2014 году состоится 9 марта.

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Новости Украины МН17ГПУРуслан Рябошапка
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