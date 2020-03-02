Україна продовжить угоду про роботу слідчої групи по МН17

Фото: катастрофа MH17 (flickr.com/osce_smmu)

До кінця тижня планується підписання продовження угоди про слідчу групу

Українські слідчі продовжать роботу у спільній слідчій групі по розслідуванню катастрофи МН17. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, передає "Інтерфакс-Україна".

Рябошапка зазначив, що до кінця тижня планується підписання продовження угоди про слідчу групу.

"В кінці цього тижня планується підписання продовження угоди про слідчу групу, і ми також продовжимо цю угоду. Наші прокурори повною мірою представлені в цій слідчій групі, вони професійні, можуть співпрацювати і кваліфіковано працювати в цій слідчій групі", - сказав він.

Нагадаємо, раніше видання NRC Next писало, що всі шість українських прокурорів, які брали участь в розслідуванні катастрофи рейсу MH17, були звільнені від виконання своїх обов'язків в ході реформи.

Потім в Офісі генпрокурора повідомили, що до розслідування авіакатастрофи залучено четверо українських прокурорів.

РБК-Україна писало, що перше засідання суду в Гаазі по справі про катастрофу МН17 на Донбасі в 2014 році відбудеться 9 березня.