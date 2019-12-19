Украина продлила соглашение с Нидерландами по катастрофе MH17

Верховная рада Украины продлила соглашение с Нидерландами о сотрудничестве по катастрофе MH17. Соответствующее решение поддержали 324 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, нардепы проголосовали за законопроект, который позволит ратифицировать соглашение (в форме обмена нотами) по катастрофе MH17 между Украиной и Нидерландами. Таким образом, стороны продлят действие Международной миссии защиты расследования до 1 августа 2020 года.

Данный закон будет способствовать дальнейшему практическому привлечению Нидерландов к расследованию причин авиационной катастрофы рейса МН17.

Отметим, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, украинская сторона передала Нидерландам полномочия на проведение расследования причин и последствий авиационной катастрофы, которая произошла на Донбассе 17 июля 2014 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в России признали фейковым телесюжет о катастрофе МН17. В частности, генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст заявил, что в телесюжете была ложная информация.

Катастрофа MH17 произошла 17 июля 2014 года, когда в районе Тореза Донецкой области сбили малазийский самолет, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.