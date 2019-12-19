Україна продовжила угоду з Нідерландами щодо катастрофи MH17

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Угоду з Нідерландами продовжили до 1 серпня

Верховна рада України продовжила угоду з Нідерландами про співпрацю щодо катастрофи MH17. Відповідне рішення підтримали 324 нардепа, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, нардепи проголосували за законопроект, який дозволить ратифікувати угоду (у формі обміну нотами) щодо катастрофи MH17 між Україною та Нідерландами. Таким чином, сторони продовжать дію Міжнародної місії захисту розслідування до 1 серпня 2020 року.

Цей закон буде сприяти подальшому практичному залученню Нідерландів до розслідування причин авіаційної катастрофи рейсу МН17.

Зазначимо, згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, українська сторона передала Нідерландам повноваження на проведення розслідування причин і наслідків авіаційної катастрофи, яка сталася на Донбасі 17 липня 2014 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії визнали фейковим телесюжет про катастрофу МН17. Зокрема, генеральний директор "Першого каналу" Костянтин Ернст заявив, що в телесюжеті була неправдива інформація.

Катастрофа MH17 сталася 17 липня 2014 року, коли в районі Тореза Донецької області збили малайзійський літак, який летів з Амстердама в Куала-Лумпур. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб.