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Украина продаст Молдове полмиллиона кубометров газа

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Киев, Четверг 28 октября 2021 18:02
Украина продаст Молдове полмиллиона кубометров газа Фото: Украина продаст газ Молдове (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" выиграла тендер на поставку газа Молдове. Соседней стране продадут 500 000 кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы НАК.

"Нафтогаз" выиграл тендер на поставку газа государственной молдавской компании Energocom. Объем - 500 тысяч кубометров. Период поставки: 29 октября", - сообщили в компании.

Напомним, ранее Украина предоставила в долг природный газ для балансировки газотранспортной системы Молдовы, этот газ молдавская сторона обязалась вернуть Украине.

До этого российский "Газпром" прекратил поставки газа в Молдовы. Пока стороны не могут договориться о новом контракте, Кишинев ищет газ у других поставщиков. На преодоление газового кризиса Евросоюз уже выделил Молдове средства.

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Молдова Нафтогаз Украины Газ
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