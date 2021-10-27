Украина предоставила Молдове газ в долг

Украина предоставила в долг природный газ для балансировки газотранспортной системы Молдовы. Республика сможет использовать предоставленные ресурсы до 31 октября 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ООО "Молдоватрансгаз" в Facebook .

Как отмечается в сообщении, Румыния также предоставила свою поддержку, оказав существенную помощь в обслуживании системы передачи природного газа.

В компании заявили, что этот долг будет возвращен, когда в Республике Молдова будет необходимое количество газа для обеспечения непрерывной передачи и объемы для внутреннего потребления.

"Компания ООО "Молдоватрансгаз" глубоко признательна за участие, щедрость и поддержку со стороны Украины и Румынии", - отметили в компании.