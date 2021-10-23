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"Газпром" пригрозил прекратить поставки газа в Молдову

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Москва, Суббота 23 октября 2021 18:07
"Газпром" пригрозил прекратить поставки газа в Молдову Фото: "Газпром" пригрозил Молдове прекращением поставок газа (gazprom.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Компания "Газпром" пригрозила прекратить поставки газа в Молдову. Российский монополист потребовал от молдавской стороны погасить долги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову", - цитирует агентство представителя "Газпрома" Сергея Куприянова.

По его словам, долг Молдовы составляет 709 млн долларов. Он обвинил молдавских представителей в том, что они не хотят признавать накопившуюся задолженность и требуют скидку на газ.

Напомним, молдавская делегация в Москве 22 октября не смогла договориться об условиях контракта о поставках газа с "Газпромом".

Отметим, Молдова намерена искать альтернативу российским поставкам газа.

Как сообщало РБК-Украина, Украина готова предоставить Молдове помощь в поставках газа на условиях возврата.

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