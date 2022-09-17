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Украина продала в ЕС электроэнергию на рекордную сумму

Фото: Экспорт электроэнергии в ЕС из Украины установил рекорд (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Экспорт электроэнергии из Украины в страны ЕС за первые две недели сентября установил торговый рекорд в 131 млн долларов. Показатель идет сразу после традиционно больших объемов экспорта сельхозпродукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

По данным пресс-службы, в течение последней недели 12-18 сентября доступный объем перетоков в Словакию и Румынию был продан в полном объеме. С 5 сентября его совокупная величина составляет 300 МВт в дневные и вечерние часы (с максимальным потреблением) и 250 МВт в ночные часы.

В "Укрэнерго" сообщили, что на сопредельных спотовых рынках цены продолжают снижаться. На рынке "на сутки вперед" (РСВ) в Румынии средняя цена базовой нагрузки с 12 по 17 сентября составляла около 386,8 евро/МВт∙ч, а в Словакии - 442,6 евро/МВт∙ч, тогда неделей раньше они составляли 412,9 евро и 446,2 евро соответственно.

В то же время, на украинском РСВ цена базовой нагрузки выросла и в большинство дней составляла 88-89 евро/МВт∙час.

На фоне этого средневзвешенная цена доступа к межгосударственному пересечению по сравнению с предыдущей неделей снизилась до 8,1 тыс. грн/МВт∙ч (-12,9%). Самая высокая предельная цена в отдельном часе составляла 16 тыс. грн/МВт в направлении Словакии 13 сентября (в 20 часов), отметили Укрэнерго".

Напомним, Украина с 30 июня возобновила экспорт электроэнергии в страны Европейского союза. Цена экспортной электроэнергии из Украины резко выросла в августе 2022 года.

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Электроэнергия