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Україна продала до ЄС електроенергії на рекордну суму

Фото: Експорт електроенергії до ЄС з України встановив рекорд (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Експорт електроенергії з України до країн ЄС за перші два тижні вересня встановив торговий рекорд 131 млн доларів. Показник йде одразу після традиційно великих обсягів експорт сільгосппродукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

За даними прес-служби, упродовж останнього тижня 12-18 вересня доступний обсяг перетинів до Словаччини та Румунії був проданий в повному обсязі. З 5 вересня його сукупна величина становить 300 МВт в денні та вечірні години (з максимальним споживанням) і 250 МВт в нічні.

В "Укренерго" повідомили, що на суміжних спотових ринках ціни продовжують знижуватися. На ринку "на добу наперед" (РДН) в Румунії середня ціна базового навантаження з 12 по 17 вересня становила близько 386,8 євро/МВт∙год, а в Словаччині - 442,6 євро/МВт∙год, тоді тижнем раніше вони складали 412,9 євро та 446,2 євро відповідно.

Водночас на українському РДН ціна базового навантаження зросла і у більшість днів становила 88-89 євро/МВт∙год.

На тлі цього середньозважена ціна доступу до міждержавного перетину в порівнянні з попереднім тижнем знизилася до 8,1 тис. грн/Мвт∙год (-12,9%). Найвища гранична ціна в окремій годині становила 16 тис. грн/МВт год в напрямку Словаччини 13 вересня (о 20-й годині), зазначили Укренерго".

Нагадаємо, Україна з 30 червня відновила експорт електроенергії до країн Європейського союзу. Ціна експортної електроенергії з України різко зросла у серпні 2022 року.

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Електроенергія