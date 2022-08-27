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Цена экспортной электроэнергии из Украины за неделю выросла еще на 30%

Новина українською →
Украина, Суббота 27 августа 2022 13:27
Цена экспортной электроэнергии из Украины за неделю выросла еще на 30% Фото: электроэнергия из Украины за неделю подорожала еще на 30% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Средневзвешенная цена доступа к межгосударственным линиям электропередачи в направлении ЕС в течение 22-28 августа увеличилась на 30% по сравнению с предыдущей неделей. Цена составляет 16,2 тыс. грн /МВт*ч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Самой высокой в одном отдельном часе она была 25 августа в направлении Словакии - 21 тыс. грн/МВт*ч (20-21 часа суток)", - говорится в сообщении.

Цена экспортной электроэнергии из Украины за неделю выросла еще на 30%

По данным пресс-службы, в течение последней недели также значительно выросли цены на спотовых рынках Румынии и Словакии. Если 15-21 августа цена базовой нагрузки колебалась в пределах 395-560 евро/МВт*ч, то на этой неделе (22-27 августа) она составляла от 563 до 709 евро/МВт*ч (26 августа).

За последнюю неделю (22-28 августа) было продано весь доступный переток в направлениях Румынии и Словакии.

"Укрэнерго" должно получить более 2,5 млрд гривен от аукционов на доступ к межгосударственным линиям электропередачи из ЕС за неполных два месяца (с 30 июня по 28 августа).

Средневзвешенная цена перетоков со Словакией и Румынией за этот период составляет 10,3 тыс. грн/МВт*ч.

Напомним, Украина с 30 июня восстановила экспорт электроэнергии в страны Европейского союза. Экспорт пошел в направлении Румынии. Первоначальный объем составлял 100 МВт. Потенциал составляет до 2,5 ГВт на сумму 70 млрд гривен.

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