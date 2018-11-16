Украина призывает поддержать крымскую резолюцию на Генассамблее ООН

Фото: ООН (un.org.ua)

Накануне 15 ноября проект резолюции одобрил Третий комитет ГА ООН

Министерство иностранных дел Украины приветствует принятие Третьим комитетом 73-й сессии Генассамблеи ООН обновленной резолюции "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина" и призывает поддержать ее во время пленарного заседания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

В министерстве заявили, что принятие резолюции внесет вклад в продолжение международного давления на РФ за аннексию Крыма.

"Международное сообщество продолжает четко придерживаться политики непризнания попытки аннексии АР Крым и осуждает все попытки РФ по ее легитимизации, в том числе путем незаконного проведения российских выборов на территории полуострова", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сигналом для Кремля стало включение в текст документа ссылки на резолюцию ГА ООН 1974 года об определении агрессии, а также требование вернуть незаконно захваченный Крым.

В МИД пояснили, что проект документа базируется на резолюциях прошлых лет, положений которых Россия не выполнила. К тому же ситуация с соблюдением прав человека в Крыму ухудшается.

Также в резолюции уделили внимание политзаключенным, которые удерживаются в России. В частности, международное сообщество обеспокоено задержанием и применением пыток в отношении них. К тому же, осуждается принудительное содержание в психиатрических больницах как формы наказания политзаключенных.

Резолюция также привлекает внимание к проблеме нарушений права на свободу слова и собраний, в частности, блокирование украинских сайтов и телеканалов, а также захват украинских радиочастот в Крыму.

Украина требует от РФ немедленно прекратить нарушения прав человека и обеспечить доступ международных правовых организаций на территорию временно оккупированного Крыма.

"Украина благодарна странам, которые поддержали проект резолюции на заседании Третьего комитета, и призывает все государства-члены ООН поддержать резолюцию во время голосования на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН", - отметили в МИД.

Напомним, к соавторству специальной резолюции ООН по Крыму присоединились 35 стран.