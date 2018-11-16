Комитет Генассамблеи ООН принял новый проект резолюции по Крыму

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

В резолюции упоминаются случаи украинских политзаключенных Кремля

Третий комитет Генассамблеи ООН принял новый проект резолюции, осуждающий нарушения прав человека, совершаемых Россией в Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Петра Порошенко.

"Несмотря на ожесточенное сопротивление России, Третий комитет ООН только что принял новый проект резолюции, осуждающий вопиющие нарушения прав человека, совершаемые Россией, оккупирующей державой, в украинском Крыму", - написал Порошенко.

Президент также сообщил, что в резолюции упоминаются случаи украинских политзаключенных Кремля.

"В резолюции однозначно упоминаются случаи украинских политзаключенных Кремля. Наша борьба за их свободу продолжается. Россия не сможет избежать международной ответственности за агрессию, оккупацию и нарушения прав человека", - отметил Порошенко.

#BREAKING: Профільний комітет Генеральної Асамблеї ООН схвалив ініційовану Україною резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна».



За - 67, проти - 26. Основні положення резолюції pic.twitter.com/tb0INxA0sB — UKR Mission to UN (@UKRinUN) November 15, 2018

The resolution explicitly mentions the cases of Ukrainian political prisoners of the Kremlin. Our struggle for their freedom goes on. Russia will not escape international responsibility for aggression, occupation and human rights violations. — Петро Порошенко (@poroshenko) November 15, 2018

Despite Russia’s fierce resistance UNGA Third Committee has just adopted new draft resolution condemning blatant human rights violations perpetrated by Russia, the occupying power, in the Ukrainian Crimea. — Петро Порошенко (@poroshenko) November 15, 2018

Напомним, к соавторству специальной резолюции ООН по аннексированному Крыму присоединились 35 стран.