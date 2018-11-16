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Комитет Генассамблеи ООН принял новый проект резолюции по Крыму

Новости » Политика    16.11.2018 - 01:50
Комитет Генассамблеи ООН принял новый проект резолюции по Крыму
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

В резолюции упоминаются случаи украинских политзаключенных Кремля

Третий комитет Генассамблеи ООН принял новый проект резолюции, осуждающий нарушения прав человека, совершаемых Россией в Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Петра Порошенко. 

"Несмотря на ожесточенное сопротивление России, Третий комитет ООН только что принял новый проект резолюции, осуждающий вопиющие нарушения прав человека, совершаемые Россией, оккупирующей державой, в украинском Крыму", - написал Порошенко.

Президент также сообщил, что в резолюции упоминаются случаи украинских политзаключенных Кремля.

"В резолюции однозначно упоминаются случаи украинских политзаключенных Кремля. Наша борьба за их свободу продолжается. Россия не сможет избежать международной ответственности за агрессию, оккупацию и нарушения прав человека", - отметил Порошенко. 

Напомним, к соавторству специальной резолюции ООН по аннексированному Крыму присоединились 35 стран. 

 

 

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