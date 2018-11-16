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Україна закликає підтримати кримську резолюцію на Генасамблеї ООН

Новини » Політика    16.11.2018 - 16:02
Україна закликає підтримати кримську резолюцію на Генасамблеї ООН
Фото: ООН (un.org.ua)

Напередодні 15 листопада проект резолюції схвалив Третій комітет ГА ООН

Міністрество закордонних справ України вітає схвалення Третім комітетом 73-ї сесії Генасамблеї ООН оновленої резолюції "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна" та закликає підтримати її під час пленарного засідання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МЗС.

У міністерстві заявили, що схвалення резолюції зробить внесок до продовження міжнародного тиску на РФ через анексію Криму. 

"Міжнародне співтовариство продовжує чітко дотримуватися політики невизнання спроби анексії АР Крим та засуджує усі намагання РФ щодо її легітимізації, у тому числі шляхом незаконного проведення російських виборів на території півострова", - йдеться у повідомленні.

Також, зазначається, що сигналом для Кремля стало включення до тексту документа посилання на резолюцію ГА ООН 1974 року про визначення агресії, а також вимога повернути незаконно захоплений Крим.

У МЗС пояснили, що проект документу базується на резолюціях минулих років, положень яких Росія не виконала. До того ж ситуація з дотриманням прав людини в Криму погіршується. 

Також у резолюції приділили увагу політв'язням, які утримуються в Росії. Зокрема, міжнародне співтовариство стурбоване затриманням та застосуванням тортур стосовно них. До того ж, засуджується примусове утримання у психіатричних лікарнях як форми покарання політв'язнів.

Резолюція також привертає увагу до проблеми порушень права на свободу слова і зібрань, зокрема, блокування українських сайтів і телеканалів, а також захоплення українських радіочастот у Криму.

Україна вимагає від РФ негайно припинити порушення прав людини та забезпечити доступ міжнародних правових організацій на територію тимчасово окупованого Криму.

"Україна вдячна країнам, які підтримали проект резолюції на засіданні Третього комітету, та закликає усі держави-члени ООН підтримати резолюцію під час голосування на пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН", - зазначили в МЗС.

Нагадаємо, до співавторства спеціальної резолюції ООН по Криму приєдналися 35 країн.

Комітет Генасамблеї ООН прийняв новий проект резолюції по Криму В ООН обговорили ситуацію в Україні
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