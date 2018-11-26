Украина призывает ОБСЕ использовать все возможные инструменты для сдерживания РФ

Фото: флаг ОБСЕ (osce.org)

Украина обратилась к генсеку ОБСЕ из-за действий РФ

Украина призывает ОБСЕ использовать все возможные инструменты для сдерживания продолжающихся нарушений Россией принципов и обязательств организации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене в Twitter.

"Украина призывает Итальянское председательство в ОБСЕ, генерального секретаря организации и директора центра ОБСЕ по предупреждению конфликтов решительно применять все предусмотренные их мандатами инструменты и средства с целью сдерживания продолжающихся нарушений Россией принципов и обязательств ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Специальный представитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик и председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Ертурул Апакан 26 ноября призвали Украину и Россию к сдержанности после атаки в Азовском море.

Отметим, вчера, 25 ноября, Россия напала на украинские корабли, в результате чего были захвачены три украинских корабля. На данный момент в плену у РФ находятся 24 украинских моряка. По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, задержанные моряки являются военнопленными.