ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Украина призывает ОБСЕ использовать все возможные инструменты для сдерживания РФ

Новости » Политика    26.11.2018 - 18:51
Украина призывает ОБСЕ использовать все возможные инструменты для сдерживания РФ
Фото: флаг ОБСЕ (osce.org)

Украина обратилась к генсеку ОБСЕ из-за действий РФ

Украина призывает ОБСЕ использовать все возможные инструменты для сдерживания продолжающихся нарушений Россией принципов и обязательств организации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене в Twitter.

"Украина призывает Итальянское председательство в ОБСЕ, генерального секретаря организации и директора центра ОБСЕ по предупреждению конфликтов решительно применять все предусмотренные их мандатами инструменты и средства с целью сдерживания продолжающихся нарушений Россией принципов и обязательств ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Украина призывает ОБСЕ использовать все возможные инструменты для сдерживания РФНапомним, ранее сообщалось, что Специальный представитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик и председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Ертурул Апакан 26 ноября призвали Украину и Россию к сдержанности после атаки в Азовском море.

Отметим, вчера, 25 ноября, Россия напала на украинские корабли, в результате чего были захвачены три украинских корабля. На данный момент в плену у РФ находятся 24 украинских моряка. По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, задержанные моряки являются военнопленными.

В ОБСЕ призывают Украину и Россию к сдержанности МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины
Новости Украины ОБСЕРоссийская Федерация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь