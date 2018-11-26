Україна закликає ОБСЄ застосовувати всі можливі інструменти для стримування РФ

Фото: прапор ОБСЄ (osce.org)

Україна звернулася до генсека ОБСЄ через дії РФ

Україна закликає ОБСЄ застосовувати всі можливі інструменти для стримування триваючих порушень Росією принципів і зобов’язань організації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні у Twitter.

"Україна закликає Італійське головування в ОБСЄ, генерального секретаря організації та директора центру ОБСЄ з попередження конфліктів рішуче застосовувати всі передбачені їх мандатами інструменти і засоби з метою стримування триваючих порушень Росією принципів і зобов’язань ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Спеціальний представник голови ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі Мартін Сайдік і голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Ертурул Апакан 26 листопада закликали Україну і Росію до стриманості після атаки в Азовському морі.

Відзначимо, вчора, 25 листопада, Росія напала на українські кораблі, в результаті чого були захоплені три українських кораблі. На даний момент в полоні у РФ перебувають 24 українських моряка. За словами міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, затримані моряки є військовополоненими.