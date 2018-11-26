ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Україна закликає ОБСЄ застосовувати всі можливі інструменти для стримування РФ

Новини » Політика    26.11.2018 - 18:51
Україна закликає ОБСЄ застосовувати всі можливі інструменти для стримування РФ
Фото: прапор ОБСЄ (osce.org)

Україна звернулася до генсека ОБСЄ через дії РФ

Україна закликає ОБСЄ застосовувати всі можливі інструменти для стримування триваючих порушень Росією принципів і зобов’язань організації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні у Twitter.

"Україна закликає Італійське головування в ОБСЄ, генерального секретаря організації та директора центру ОБСЄ з попередження конфліктів рішуче застосовувати всі передбачені їх мандатами інструменти і засоби з метою стримування триваючих порушень Росією принципів і зобов’язань ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

Україна закликає ОБСЄ застосовувати всі можливі інструменти для стримування РФ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Спеціальний представник голови ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі Мартін Сайдік і голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Ертурул Апакан 26 листопада закликали Україну і Росію до стриманості після атаки в Азовському морі.

Відзначимо, вчора, 25 листопада, Росія напала на українські кораблі, в результаті чого були захоплені три українських кораблі. На даний момент в полоні у РФ перебувають 24 українських моряка. За словами міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, затримані моряки є військовополоненими.

В ОБСЄ закликають Україну та Росію до стриманності МЗС РФ вручив ноту протесту тимчасовому повіреному у справах України
Новини України ОБСЄРосійська Федерація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся