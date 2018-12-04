Украина призывает Македонию ввести санкции против России

Фото: заседание (kmu.gov.ua)

Россия не демонстрирует прогресса в выполнении резолюций ПАСЕ относительно российской военной агрессии против Украины, заявила Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе призвала Македонию ввести санкции против России. Об этом она заявила во время встречи с премьер-министром Македонии Зораном Заевым в ходе рабочего визита в Хорватию, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Урядового порталу.

Она призвала Республику Македонию, как дружественную страну и кандидата на членство в ЕС, ввести санкции против России и присоединиться к европейской политике в этом направлении.

"Россия не демонстрирует прогресса в выполнении резолюций ПАСЕ относительно российской военной агрессии против Украины. Недавние провокационные действия России в Азовском море, фальшивые выборы на Донбассе 11 ноября, никакого прогресса в освобождении украинских политических заключенных - этот список можно продолжать", - подчеркнула вице-премьер-министр.

Отметим, первый заместитель председателя Верховной рады Украины, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирины Геращенко сообщала, что Россия снова сорвала предложение Украины по освобождению заложников и политзаключенных, предложенную украинской стороной на 27 декабря 2018 года.

Ранее украинская сторона в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы обратилась с требованием к представителям России предоставить ответ на предложение по обмену заключенными.