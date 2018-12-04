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Україна закликає Македонію ввести санкції проти Росії

Новини » Політика    04.12.2018 - 21:15
Україна закликає Македонію ввести санкції проти Росії
Фото: засідання (kmu.gov.ua)

Росія не демонструє прогресу у виконанні резолюцій ПАРЄ щодо російської військової агресії проти України, заявила Климпуш-Цинцадзе

Віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе закликала Македонію ввести санкції проти Росії. Про це вона заявила під час зустрічі з прем'єр-міністром Македонії Зораном Заєвим в ході робочого візиту до Хорватії, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Урядового порталу.

Вона закликала Республіку Македонію, як дружню країну та кандидата на членство до ЄС, запровадити санкції проти Росії та приєднатися до європейської політики у цьому напрямі.

"Росія не демонструє прогресу у виконанні резолюцій ПАРЄ щодо російської військової агресії проти України. Нещодавні провокаційні дії Росії в Азовському морі, фальшиві вибори на Донбасі 11 листопада, жодного прогресу у звільненні українських політичних в'язнів - цей список можна продовжувати", - наголосила віце-прем'єр-міністр.

Відзначимо, перший заступник голови Верховної ради України, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірини Геращенко повідомляла, що Росія знову зірвала пропозицію України по звільненню заручників і політв‘язнів, запропоновану українською стороною на 27 грудня 2018 року.

Раніше українська сторона в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи звернулася з вимогою до представників Росії надати відповідь на пропозицію з обміну ув'язненими.

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