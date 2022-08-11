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Украина призывает другие страны последовать примеру Латвии в отношении РФ

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина призывает государства и организации признать Россию страной-спонсором терроризма, как это сделала Латвия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Благодарность латвийскому парламенту и всем его членам за признание России государством-спонсором терроризма. Это своевременный шаг: Россия давно заслужила этот статус своими действиями в Украине и за ее пределами. Украина призывает другие государства и организации последовать этому примеру", - написал он.

Напомним, сегодня Сейм Латвии признал Россию страной-спонсором терроризма.

Ранее Кулеба заявил, что Россию необходимо признать государством-спонсором терроризма, и сделать это как можно быстрее. Поскольку это еще больше изолирует ее от цивилизованного мира и поспособствует усилению санкций.

Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, зачем нужно признать Россию страной-спонсором терроризма.

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ЛатвияДмитрий КулебаВойна России против Украины