Украина призывает другие страны последовать примеру Латвии в отношении РФ

Украина призывает государства и организации признать Россию страной-спонсором терроризма, как это сделала Латвия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter .

"Благодарность латвийскому парламенту и всем его членам за признание России государством-спонсором терроризма. Это своевременный шаг: Россия давно заслужила этот статус своими действиями в Украине и за ее пределами. Украина призывает другие государства и организации последовать этому примеру", - написал он.

Напомним, сегодня Сейм Латвии признал Россию страной-спонсором терроризма.

Ранее Кулеба заявил, что Россию необходимо признать государством-спонсором терроризма, и сделать это как можно быстрее. Поскольку это еще больше изолирует ее от цивилизованного мира и поспособствует усилению санкций.

Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, зачем нужно признать Россию страной-спонсором терроризма.