Кулеба объяснил, что даст признание России государством-спонсором терроризма

Россию необходимо признать государством-спонсором терроризма, и сделать это как можно быстрее. Поскольку это еще больше изолирует ее от цивилизованного мира и поспособствует усилению санкций.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в колонке для РБК-Украина.

"Терроризм - это действительно второе имя современной России, поэтому признание ее государством-спонсором терроризма будет лишь юридической фиксацией реальности. На практике это будет означать введение дополнительных санкций как со стороны США, так и со стороны других стран, еще более глубокую международную изоляцию российского режима и полное разрушение остатков репутации России на многие десятилетия", - объясняет Кулеба.

Министр обращает внимание, последний пункт едва ли на наиболее важный, ведь на протяжении многих лет Россия использовала само понятие борьбы с терроризмом для наиболее изощренных манипуляций.

"Именно "совместной борьбой с терроризмом" многие годы оправдывали потребность взаимодействия с Россией. Под этим соусом Россия отбеливала свою репутацию в Евросоюзе после своего нападения на Грузию в 2008 и Украину в 2014 году, восстанавливала контакты с США и другими странами", - подчеркивает Кулеба.

Он также обратил внимание, что Россия навязывала миф о своей якобы "конструктивной роли" в противодействии терроризму для оправдания собственных войн, начиная с Чечни и заканчивая Сирией, но ни одна из них не была справедливой или оправданной.

"Внесение России в список государств-спонсоров терроризма навсегда разрушит этот миф. Россия является источником терроризма, а не борцом с ним", - подытожил министр.

Напомним, недавно Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма. Так, если будет принято соответствующее решение, то РФ официально может стать пятой в списке государств-спонсоров терроризма.

При этом, как заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, если этого шага не сделают в Госдепе США, в противном случае это сделает Конгресс.

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