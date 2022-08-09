ua ru
Вт, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Зеленского объяснили, зачем нужно признать Россию страной-спонсором терроризма

Новина українською →
Вторник 09 августа 2022 12:19
У Зеленского объяснили, зачем нужно признать Россию страной-спонсором терроризма Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерия Полищук

Наиболее гуманистическая и цивилизованная часть мира признала Россию страной-агрессором и ввела очень мощные санкции. Но две трети мира занимает либо нейтральную позицию и ведет определенные бизнес-коммуникации с РФ, либо стоит на пророссийских позициях.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию BBC.

По его словам, страны, которые поддерживают Россию, какое-то время были ориентированы на ее экономику и получали дивиденды.

"Поэтому конкретный юридический статус, например, "страна-спонсор терроризма", позволяет существенно снизить бизнес и экономические возможности для коммуникации этих стран с РФ. А это убирает для России возможность накапливать ресурсы для продолжения войны, ограничивает получаемые ими деньги, ограничивает возможности импортозамещения и так далее", - заявил Подоляк.

Советник главы ОП заявил, что статус страны-спонсора терроризма сделает сложной бизнес-логистику.

"(Статус, - ред.) будет шокировать определенное количество стран, которые подумают, что им невыгодно работать со страной-спонсором терроризма с точки зрения и репутации и бизнес-отношений с другими странами", - подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рано или поздно свободный мир должен будет признать Россию страной-террористом ради собственной защиты.

Кроме того, Сенат США одобрил признание России спонсором терроризма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Ирина Подоляк Российская Федерация
NEWS
Сбитый вертолет и 300 ликвидированных оккупантов: названы новые потери россиян
Сбитый вертолет и 300 ликвидированных оккупантов: названы новые потери россиян
DAILY
Ядерный шантаж. Зачем России Запорожская АЭС и в чем риски для Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ядерный шантаж. Зачем России Запорожская АЭС и в чем риски для Украины