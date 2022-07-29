Украина призвала суд Гааги расследовать преступления России в отношении военнопленных

Украина осуждает жестокие военные преступления, которые совершает России против украинских военнопленных. Международный уголовный суд должен немедленно начать расследование случаев издевательств, пыток, бесчеловечного обращения и убийств.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.
Отмечается, что жестокое обращение с военнопленными является серьезным нарушением Женевской конвенции и является военным преступлением в соответствии с положениями Уголовного кодекса Украины и Римского статута Международного уголовного суда.
"Призываем Офис прокурора Международного уголовного суда безотлагательно обратить внимание на зверствах российских военнослужащих в контексте расследования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных гражданами РФ на территории Украины", - пишет пресс-служба МИД.
Украина зафиксирует и документирует все нарушения международного права, которые станут основой для расследования и преследования их исполнителей.
Россия обязана обеспечивать гуманное обращение с военнопленными, а любые незаконные акты и бездействие страны, которая держит в плену военного - запрещается.
"Появление информации о жестоком военном преступлении военнослужащих РФ в отношении украинских военнопленных совпала во времени с совершением Россией другого военного преступления - обстрелов исправительного учреждения в оккупированной Еленовке, где, как считается, содержались украинские военнопленные", - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Генеральный штаб ВСУ отрицает причастность наших военных к обстрелу колонии. Россия умышленно совершила это преступление по ряду причин. Также СБУ перехватила несколько разговоров оккупантов, которые подтверждают причастность России к преступлению.
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