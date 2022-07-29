Україна закликала суд Гааги розслідувати злочини Росії щодо військовополонених

Зазначається, що нелюдське поводження з військовополоненими є серйозним порушенням Женевської конвенції і є воєнним злочином відповідно до положень Кримінального кодексу України та Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

"Закликаємо Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду невідкладно звернути увагу на звірства російських військовослужбовців в контексті розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених громадянами РФ на території України", - пише пресслужба МЗС.

Україна зафіксовує й документує всі порушення міжнародного права, які стануть основою для розслідування й переслідування їх виконавців.

Росія зобов'язана забезпечувати гуманне поводження щодо військовополонених, а будь-які незаконні акти та бездіяльність країни, яка тримає в полоні військового - забороняється.

"Поява інформації про жорстокі воєнні злочини військовослужбовців РФ щодо українських військовополонених співпала у часі зі скоєнням Росією іншого воєнного злочину - обстрілу виправної установи в окупованій Оленівці, де, як вважається, утримувалися українські військовополонені", - додає пресслужба.