Украина призвала Россию вернуть своих представителей в СЦКК

Фото: украинская сторона СЦКК (facebook.com/pressjfo.news)

Представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк призвал Россию вернуть своих офицеров в Совместный центр по контролю и координации. Он также требует от России разблокирования работы СЦКК.

Такое заявление он сделал во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает "Укринформ".

Цымбалюк призвал российскую сторону как можно скорее вернуться к реализации договоренностей и деэскалации ситуации на Донбассе.

"Она (Россия - ред.) могла бы вернуть своих офицеров в украинско-российский двусторонний орган, СЦКК, и прекратить почти трехлетнее препятствование работе этого механизма", - подчеркнул он.

Цымбалюк также обратил внимание на то, что пророссийские боевики, которые носят нарукавные повязки с надписью "СЦКК", не имеют никакого права заменять официальных представителей России.

Напомним, в конце сентября наблюдатели ОБСЕ заметили пророссийских боевиков с повязками "СЦКК" на участках разведение сил на Донбассе.

Кроме того, о необходимости возвращения России в СЦКК заявлял вице-премьер-министр Алексей Резников.