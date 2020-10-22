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Україна закликала Росію повернути своїх представників в СЦКК

Відень, Четвер 22 жовтня 2020 22:49
Україна закликала Росію повернути своїх представників в СЦКК
Фото: українська сторона СЦКК (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитро Левицький

Представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк закликав Росію повернути своїх офіцерів до Спільного центру з контролю й координації. Він також вимагає від Росії розблокування роботи СЦКК.

Таку заяву він зробив під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє "Укрінформ".

Цимбалюк закликав російську сторону якомога швидше повернутися до реалізації домовленостей та деескалації ситуації на Донбасі.

"Вона (Росія - ред.) могла б повернути своїх офіцерів до українсько-російського двостороннього органу, СЦКК, і припинити майже трирічне перешкоджання роботі цього механізму", - наголосив він.

Цимбалюк також звернув увагу на те, що проросійські бойовики, які носять нарукавні пов'язки з написом "СЦКК", не мають жодного права замінювати офіційних представників Росії.

Нагадаємо, наприкінці вересня спостерігачі ОБСЄ помітили проросійських бойовиків з пов'язками "СЦКК" на ділянках розведення сил на Донбасі.

Крім того, про необхідність повернення Росії в СЦКК заявляв віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков.

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