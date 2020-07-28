Украина хочет возврата России в СЦКК на Донбассе, - Резников

Фото: Алексей Резников (facebook.com/alex.reznikoff)

Это, по его мнению, ускорит деэскалацию

Украина хочет, чтобы российские военные офицеры вернулись в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Это позволит добиться постоянного режима тишины.

Об этом сообщил hromadske вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он подчеркнул, что это позволит двигаться в направлении достижения деэскалации.

"Мы надеемся, что будет возобновлена работа СЦКК и российские офицеры, военные вернутся в его состав, потому что этот механизм, исходя из опыта других военных конфликтов, работает", - сказал Резников.

Он добавил, что российская сторона не отказывается от такого участия, но выдвигает свои требования.

Ранее представитель ОРДЛО заявил, что Украина имеет полное право требовать возвращение России в СЦКК после того, как боевики нарушили режим полного прекращения огня в первый же день.

Напомним, 27 июля вступило в силу договоренность о полном прекращении огня на Донбассе.