Украина призвала Россию активнее работать над освобождением удерживаемых лиц

Украина призвала Российскую Федерацию активнее работать над освобождением удерживаемых лиц. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогах разговора министров "нормандской четверки", передает корреспондент РБК-Украина.

При этом он добавил, что со своей стороны готов к взаимодействию.

"Я отдельно отметил необходимость освобождения украинцев, которых удерживают на территории Российской Федерации и в оккупированном Крыму. И обратился к российскому коллеге с призывом вести активную работу с целью их освобождения. Я подтвердил, что со своей стороны готов к взаимодействию", - отметил Кулеба.

Напомним, на сегодняшней встрече в нормандском формате министры констатировали выполнение только один из девяти пунктов парижских соглашений. Стороны сумели частично реализовать пункт об обмене пленными.

Кроме того, 16 апреля состоялся обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Из российского плена вернулись 20 граждан Украины. Освобожденные из плена украинцы должны были пройти обязательную 14-дневную обсервацию.

В рамках обмена пленными Киев передал боевикам "Л/ДНР" двух граждан Российской Федерации. Российский консул зафиксировал добровольное участие освобожденных граждан России в процессе обмена.